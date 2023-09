Motociclista que morreu na BR-262 era pedreiro e voltava do trabalho com o pai

Moto destruída na colisão / Arquivo Pessoal

O anastaciano Fábio de Lima Gomes, 30 anos, voltava do trabalho como pedreiro com o pai, quando morreu em um grave na BR-262, proximidades da Fazenda Maralina, ente Anastácio e Miranda, na noite de sexta-feira, 1.

Segundo o boletim de ocorrência, Fábio retornava de Miranda com o pai, cada um em sua motocicleta. No trecho do km 505 colidiu com carreta, que estava na direção contrária.