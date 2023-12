Motociclista quebra a perna após acidente em Sidrolândia

Caso foi registrado na Delegacia / Silas Lima/ topmidia

Um motociclista, de 34 anos, quebrou a perna em um acidente de trânsito em Sidrolândia e procurou a delegacia para denunciar o caso e responsabilizar o motorista de um veículo pelo fato.

Segundo informações do Topmidianews, a vítima informou que o acidente aconteceu na Avenida Dorvalino.

Em sua versão, o motociclista afirmou que seguia no trajeto da pista no sentido para Maracaju, quando um Fiat Uno cruzou a pista e acabou colidindo com a motocicleta.

Ainda para a polícia, o homem disse que a motorista do veículo não prestou socorro e que na primeira oportunidade, deixou o local do acidente.

Do acidente, o motociclista quebrou a perna esquerda, entre o calcanhar e o joelho. Ele deseja representar contra a condutora do veículo de passeio.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo.