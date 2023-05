Motociclista rouba celular no Centro de Corumbá

Homem de 30 anos foi vítima de roubo na manhã desse domingo, dia 21 em Corumbá.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima andava pela rua General Dutra por volta das 6h40 quando foi abordado por um motociclista, que efetuou o roubo do aparelho celular.

Conforme o registro, a vítima saiu cedo de casa para correr e ao parar para escolher uma música no celular não percebeu que rapidamente o bandido encostou a motocicleta ao lado. Ele mandou que entregasse o aparelho e com as mãos na cintura, insinuando estar armado e disse: “me passa seu telefone”.

Após o roubo, o ladrão fugiu levando o celular da vítima, que devido à rapidez, não conseguiu identificar as características do homem e nem a placa da moto.

O roubo foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil.