Motociclista sem CNH atropela mulher em Corumbá

Divulgação

Homem de 20 anos foi preso após se envolver em um acidente de trânsito na noite dessa quinta-feira, dia 24, na avenida Porto Carrero, área central de Corumbá.

Conforme o boletim de ocorrência, era por volta das 20h28 quando o condutor da moto perdeu o controle da direção e atropelou um pedestre.

A PM foi acionada e encontrou o suspeito no canteiro central existente na via. A vítima foi levada para o pronto-socorro municipal por equipe do Corpo de Bombeiros.

Ele relatou que seguia pela via quando a mulher teria surgido repentinamente e não conseguiu evitar o acidente. Ele não tem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.