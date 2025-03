Motociclista sofre queimaduras apÃ³s queda e incÃªndio em moto, em AnastÃ¡cio

Você Repórter

Na manhã do último sábado (15), por volta das 6h, um motociclista que pilotava uma Honda CB500 precisou ser socorrido por populares e, em seguida, pelo Corpo de Bombeiros em Anastácio.

Imagens de câmeras de segurança mostram o motociclista trafegando pela Avenida Manoel Murtinho quando, ao cruzar a Rua Américo de Souza, sofreu uma queda. Enquanto tentava se levantar, um incêndio começou na moto, provavelmente causado por um vazamento de combustível.

As chamas atingiram o motociclista, que saiu rapidamente de perto do veículo, com as roupas em chamas.

Populares que passavam pelo local pararam seus veículos e utilizaram extintores de incêndio para apagar as chamas no corpo do homem e na motocicleta.

Logo depois, militares do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, prestaram os primeiros socorros ao motociclista e o encaminharam ao Pronto-Socorro de Aquidauana.

Ainda no sábado, ele foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

