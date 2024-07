Motociclista tem pé decepado em acidente com carro em Novo Horizonte do Sul

Um motociclista de 38 anos teve o pé decepado e o fêmur fraturado em acidente na MS-475, próximo ao Córrego Figueira em Novo Horizonte do Sul, na tarde de domingo (14), por volta das 16h45min.

O acidente envolveu uma motocicleta e um carro V.W. Gol de cor prata. Enquanto o motociclista foi gravemente ferido, o condutor do carro, um homem de 66 anos, não sofreu ferimento, segundo o IviNoticias.

A Polícia Militar de Novo Horizonte do Sul controlou o trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual. Uma ambulância do município socorreu a vítima e a encaminhou ao hospital municipal de Novo Horizonte do Sul. Posteriormente, o motociclista foi transferido em vaga zero para outro hospital fora do município.