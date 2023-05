Motociclista tem traumatismo craniano após bater contra caminhonete

Repórter Top

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete próximo ao Assentamento Teijin, em Nova Andradina, deixou duas pessoas feridas, por volta das 5h45 desta quinta-feira, 18.

Segundo apurado pelo TopMídiaNews, as duas vítimas foram encaminhadas para o pronto-socorro do Hospital Regional de Nova Andradina, sendo que uma delas estava com escoriações diversas, porém consciente e orientada.

A outra vítima tinha fratura no tornozelo e laceração muscular na perna, além de possível traumatismo cranioencefálico.

A condutora da moto relatou que ao sair do assentamento não avistou outro veículo na rodovia, quando de repente, houve a colisão traseira, ainda segundo o site.