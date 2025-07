Motorista atropela casal ao dar ré em bar e foge sem prestar socorro

A Polícia Civil de Bodoquena instaurou inquérito para apurar o caso / Polícia Civil/Ilustrativa

Um casal foi atropelado na manhã de domingo, dia 6, em Bodoquena, enquanto caminhava em frente ao bar Bodoca Beer, na Rua Treze de Maio, região central da cidade. O acidente aconteceu por volta das 6h10, quando o motorista Flávio Rodrigues dos Santos, de 33 anos, ao realizar uma manobra em marcha a ré com um Volkswagen Saveiro prata, atropelou Marília Minharra de Souza, de 33 anos, e Adão de Souza Junior.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma das vítimas permaneceu caída ao solo após o impacto, enquanto o motorista deixou o local sem prestar socorro. Testemunhas tentaram conter Flávio, mas ele fugiu antes da chegada da Polícia Militar. Um vídeo gravado pelo esposo de Marília flagrou o momento em que o veículo saía do local, sendo possível identificar a placa e um amassamento na tampa traseira do carro. As informações coincidem com o nome do suspeito.

As vítimas foram socorridas por uma ambulância municipal e encaminhadas ao hospital local. Marília sofreu escoriações no braço esquerdo, mão e cabeça, após bater no chão durante a queda, enquanto Adão teve escoriações no joelho esquerdo. Ambos receberam atendimento e permaneciam em observação aguardando alta até o fechamento do boletim.

A Polícia Civil de Bodoquena instaurou inquérito para apurar o caso e trabalha para localizar o motorista e o veículo envolvidos no atropelamento. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e omissão de socorro.

