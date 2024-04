Motorista bate caminhonete roubada em trator durante fuga da PM na MS-141

Caminhonete destruída / Ivi Notícias

Na sexta-feira, 12, um motorista envolvido em uma perseguição policial na MS-141, em Ivinhema, colidiu uma caminhonete S-10 roubada contra um trator. A ação ocorreu após policiais da Força Tática receberem informações sobre um comboio de veículos transportando drogas, incluindo um Cobalt prata - apreendido com 734 quilos de entorpecentes. Montaram uma barreira na saída do distrito de Amandina em direção a Ivinhema e deram ordem de parada ao motorista da caminhonete, que fugiu.

Segundo o Ivi Notícias, durante a perseguição, a polícia foi alertada por funcionários de uma usina e bombeiros sobre a colisão da caminhonete com um trator. O motorista abandonou o veículo após o acidente e escapou em uma SW4 branca em direção a Naviraí. A caminhonete capotou várias vezes, enquanto o condutor do trator sofreu apenas ferimentos leves, embora tenha ficado abalado com a cena.

No local do acidente, os policiais encontraram um rádio, possivelmente utilizado para comunicação entre os criminosos. Ao verificar o chassi, o sistema policial revelou que a placa não correspondia ao veículo, confirmando que se tratava de um produto de furto/roubo em Votuporanga (SP).