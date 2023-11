Motorista bate em poste e moradores ficam sem luz em Campo Grande

Caminhonete bateu em poste / Midiamax

Um motorista de uma caminhonete, de cor vermelha, perdeu o controle na madrugada desta quinta-feira, 23, e acabou batendo o carro em um poste de energia, na Avenida Guaicurus, em Campo Grande, deixando um bairro sem luz

Conforme o Midiamax o Corpo de Bombeiros foi acionado para o local. O motorista estaria bêbado e perdeu o controle na avenida próximo ao bairro Jardim Centenário por volta das 2 horas da madrugada. Com a batida, o poste ficou com a base danificada, caindo em cima do carro.

Ainda de acordo com informações do site, moradores da região ficaram sem luz devido ao acidente. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram para o local e não há informações se a luz já teria sido estabelecida na região.