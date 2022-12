Motorista bêbado é preso após bater carro em árvore no bairro Alto

Caso foi registrado na 1º Delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro

Motorista, de 48 anos, foi preso no sábado (24), após colidir o carro que conduzia contra uma árvore no bairro Alto, em Aquidauana. Ele estava bêbado.

A Polícia Militar foi acionada com a informação de que um carro havia colidido contra uma árvore na Rua dos Ferroviários. No local, os militares encontraram um Chevrolet Corsa batido. Dentro do carro, os policiais encontram 19 latas de cerveja.

A passageira do carro foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Pronto Socorro de Aquidauana. O motorista apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi preso em flagrante.