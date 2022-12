Motorista bêbado é preso após bater carro em portão de restaurante

Caso foi registrado na Depac / Henrique Arakaki, Midiamax

Bêbado, motorista foi preso depois de bater o carro no portão de um restaurante, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Segundo o Midiamax, após teste do bafômetro confirmar a embriagues, o suspeito, de 24 anos, tentou dar "carteirada" se passando por militar do Exército.

Equipe da polícia foi acionada por volta das 0h30, depois de o rapaz avançar com um Chevrolet Corsa contra a entrada do comércio.

Em conversa com o motorista, policiais notaram sinais de embriaguez e o convidaram a fazer o teste de alcoolemia, que apontou índice de 0,62 mg/l. Ao ser informado sobre o resultado e que seria encaminhado à delegacia, o suspeito informou ser sargento do Exército e que prestava serviço no CMO.

Perguntado sobre a carteira funcional, o jovem disse que não portava nenhum documento.

Com isso, os agentes desconfiaram e questionaram sobre seu comandante imediato no quartel, porém, novamente o suspeito se enrolou e não soube responder.

Em contato com o Exército, o Comando não confirmou a informação dada pelo motorista. Ele foi preso em flagrante e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro, onde o crime foi registrado.