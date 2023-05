Motorista capota caminhão carregado de cigarro contrabandeado em Naviraí

Veículo tombado na pista / Divulgação

O motorista de um caminhão foi preso pela Polícia Militar após perder o controle do veículo acrregado com 12 mil pacotes de cigarro contrabandeado.

Segundo a equipe do 12° Batalhão, o condutor desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Não foi informado o local. A Força Tática perseguiu o acusado por quilômetros. Durante a fuga, o motorista desrespeitou diversas leis de trânsito e circulação, colocando em risco a segurança dos demais usuários da via.

A alta velocidade e a imprudência do condutor acabaram por resultar no tombamento do veículo, que ficou inutilizado. Após o acidente, o motorista foi prontamente socorrido e levado ao hospital local para receber tratamento médico.

Mais de 12.000 pacotes de cigarros contrabandeados foram encontrados no veículo, representando uma operação de grande porte e um prejuízo significativo para as organizações criminosas envolvidas.

Após receber alta médica, o motorista foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais necessários. As investigações prosseguirão para identificar os responsáveis pelo contrabando e suas conexões com o país vizinho, para desmantelar possível quadrilha.