Motociclista com suspeita de embriaguez é preso em Aquidauana

Motociclista foi levado para a delegacia / Divulgação

Um motociclista, de 51 anos, foi preso no domingo, 27, com suspeita de embriaguez no Centro de Aquidauana. Moradores flagraram o condutor furando semáforos vermelhos.

Segundo o boletim de ocorrência, a Delegacia de Aquidauana recebeu informações sobre uma ocorrência registrada no Boletim de Ocorrência de Patrulha Municipal. Durante um patrulhamento preventivo, uma guarnição de serviço observou um motociclista desrespeitando o semáforo vermelho no Centro.

Os policiais perceberam que o condutor apresentava sinais claros de embriaguez, pilotando a moto de forma irregular, em zigue-zague e quase caindo ao parar. Durante a abordagem, o motociclista exalava forte odor de álcool, tinha fala desconexa e apresentava dificuldade para manter a postura.

O condutor foi convidado a realizar o teste do etilômetro, mas recusou-se. Diante das evidências, a equipe policial deu voz de prisão ao motociclista e tomou as devidas medidas administrativas de trânsito. Ele foi encaminhado à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, sem apresentar lesões corporais aparentes.