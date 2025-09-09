Motorista de aplicativo é esfaqueado e sobrevive em Sidrolândia

Vítima sofreu nove facadas durante tentativa de assassinato antes de bater contra carreta estacionada
Divulgação PMMS
Um motorista de aplicativo de 65 anos sofreu uma tentativa de assassinato na madrugada desta terça-feira (8) em Sidrolândia. Durante uma corrida, ele foi atacado com facadas, perdeu o controle do carro e colidiu contra uma carreta estacionada.
Segundo a Força Tática da 8ª CIPM, o veículo, um GM Prisma, foi encontrado acidentado na Rua Trajano Roberto Ferreira. O motorista apresentava ferimentos graves e foi socorrido pelo Samu, sendo levado ao hospital com nove perfurações no rosto e no pescoço.
Ainda desorientado, ele relatou à polícia que havia sido chamado para uma corrida e atacado pelos passageiros, mas não conseguiu fornecer mais detalhes sobre os agressores.
A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio e trabalha para identificar os responsáveis.
