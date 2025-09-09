Acessibilidade

09 de Setembro de 2025 • 19:29

Buscar

Últimas notícias
X
Policial

Motorista de aplicativo é esfaqueado e sobrevive em Sidrolândia

Vítima sofreu nove facadas durante tentativa de assassinato antes de bater contra carreta estacionada

Redação

Publicado em 09/09/2025 às 17:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação PMMS

Um motorista de aplicativo de 65 anos sofreu uma tentativa de assassinato na madrugada desta terça-feira (8) em Sidrolândia. Durante uma corrida, ele foi atacado com facadas, perdeu o controle do carro e colidiu contra uma carreta estacionada.

Segundo a Força Tática da 8ª CIPM, o veículo, um GM Prisma, foi encontrado acidentado na Rua Trajano Roberto Ferreira. O motorista apresentava ferimentos graves e foi socorrido pelo Samu, sendo levado ao hospital com nove perfurações no rosto e no pescoço.

Ainda desorientado, ele relatou à polícia que havia sido chamado para uma corrida e atacado pelos passageiros, mas não conseguiu fornecer mais detalhes sobre os agressores.

A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio e trabalha para identificar os responsáveis.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Homem é preso suspeito de matar sogra em Dois Irmãos do Buriti

Polícia

PRF apreende 220 kg de cocaína escondidos em caminhão na BR-262

Polícia

Polícia diz que mãe de bebê agiu em desespero e nega abandono em Aquidauana

Recém-nascido é encontrado em caixa de frutas de casa em Aquidauana

Trânsito

Motociclista morre após acidente que deixou filha ferida em Jardim

Publicidade

Policial

PF deflagra operação contra fraudes em benefícios do INSS em Campo Grande

ÚLTIMAS

Trânsito

Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido na BR-262

Colisão aconteceu próximo a região de Salobra

Social

Mais de 14 mil calçados apreendidos são reaproveitados para ações sociais em MS

Tênis e chinelos falsificados passaram por descaracterização e foram doados a estudantes e projetos sociais em MS

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo