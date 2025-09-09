Motorista de aplicativo é esfaqueado e sobrevive em Sidrolândia

Divulgação PMMS

Um motorista de aplicativo de 65 anos sofreu uma tentativa de assassinato na madrugada desta terça-feira (8) em Sidrolândia. Durante uma corrida, ele foi atacado com facadas, perdeu o controle do carro e colidiu contra uma carreta estacionada.

Segundo a Força Tática da 8ª CIPM, o veículo, um GM Prisma, foi encontrado acidentado na Rua Trajano Roberto Ferreira. O motorista apresentava ferimentos graves e foi socorrido pelo Samu, sendo levado ao hospital com nove perfurações no rosto e no pescoço.

Ainda desorientado, ele relatou à polícia que havia sido chamado para uma corrida e atacado pelos passageiros, mas não conseguiu fornecer mais detalhes sobre os agressores.

A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio e trabalha para identificar os responsáveis.

