Motorista de aplicativo suspeito de estupro de passageira é preso em MS

Operação nas rodovias federais / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem suspeito de estupro, na tarde de quarta-feira, 23, em Paraíso das Águas. O crime teria ocorrido no interior de Goiás, durante uma corrida de aplicativo.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-060, quando receberam informações sobre um homem suspeito de estuprar uma mulher, que era passageira, durante uma corrida de aplicativo. O homem conduzia um Renault/Sandero que foi abordado próximo a Paraíso das Águas, transportando um passageiro.

Durante entrevista, o condutor disse que viajava de Brasília até Campo Grande e no momento da abordagem levava o passageiro de Chapadão do Céu (GO) até Campo Grande.

Questionado sobre a viagem anterior, o homem declarou que havia transportado uma mulher, de Anápolis até Rio Verde, e que durante a viagem teria ido até um hotel com a passageira e mantido relações sexuais com ela.

Em contato com a Polícia Militar de Goiás, os PRFs foram informados sobre um boletim de ocorrência registrado sobre uma mulher teria sido ameaçada e estuprada pelo homem abordado pela equipe.

No veículo os policiais encontraram uma arma de choque e três facas pequenas. O homem foi encaminhado à Polícia Civil local.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!