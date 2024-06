Motorista de caminhão sequestrado e PM apreende veículo com bandido em MS

Caminhão recuperado / Divulgação

Um motorista de caminhão foi sequestrado nesta sexta-feira, 7 de junho, em Barueri (SP), após cair no golpe do "falso frete". O caminhão foi encontrado e apreendido pela Polícia Civil de Nova Andradina.

O motorista saiu de Curitiba (PR) com destino a Mauá (SP) para entregar uma carga. Após a descarga, aceitou um frete em Barueri para não voltar vazio. Ao chegar lá, foi rendido por criminosos que o mantiveram refém enquanto tentavam levar o caminhão para o Paraguai.

Quando o caminhão desviou da rota e o motorista não atendeu mais as ligações, a empresa acionou a polícia. Com as informações fornecidas, a Polícia Civil de Ivinhema interceptou o caminhão na rodovia 376, próximo a uma ponte sobre o rio Ivinhema. O veículo estava com um homem de 53 anos que alegou ter sido contratado por R$ 1,2 mil para levá-lo até Amambai, na fronteira com o Paraguai.

O homem foi preso por receptação e disse que só fazia o frete, sem saber quem era o contratante. A polícia, no entanto, investiga se ele faz parte da quadrilha.

Quando a polícia interceptou o caminhão, os criminosos começaram a pedir dinheiro à família do motorista pelo resgate. A polícia de Barueri, a Antissequestro de São Paulo e a polícia de Curitiba orientaram a família a não pagar. Sem o pagamento, os criminosos libertaram o motorista em um posto em Guarulhos (SP)