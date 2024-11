Motorista de carreta se distrai com celular e morre ao colidir em traseira de caminhão

Cenário MS

O caminhoneiro Evandro Luiz Teixeira, de 49 anos, morreu após bater o caminhão que conduzia ao se distrair enquanto filmava a paisagem. O acidente ocorreu na BR-267, em Bataguassu, nesta quarta-feira (13).

De acordo com o site local, Cenário MS, o acidente ocorreu por volta das 15h20 no KM-6 da rodovia Manoel da Costa Lima, próximo à Ponte Hélio Serejo, entre Bataguassu e Presidente Epitácio, em São Paulo.

Evandro conduzia uma carreta com placas de Joinville, SC, e estava filmando a paisagem, quando se distraiu e não viu que a rodovia estava em sistema ‘Pare e Siga’. Evandro trafegava na velocidade da via enquanto filmava a paisagem do Rio Paraná com o celular e não percebeu a sinalização a tempo.

De acordo com os funcionários da manutenção, quando o motorista tentou frear, não havia mais tempo para evitar o impacto.

O motorista do outro caminhão, um homem de 44 anos, não teve ferimentos.

Evandro chegou a ser socorrido e encaminhado à Santa Casa de Presidente Epitácio, mas chegou sem vida ao hospital.