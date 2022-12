Motorista de carro colide em moto, derruba mulheres e foge sem prestar socorro

Bombeiros prestaram socorro / Divulgação, Ilustrativa

Duas mulheres, de 39 e 46 anos, ficaram feridas após serem derrubadas da moto em que estavam, por motorista de um carro de cor branca, que fugiu sem prestar socorro.

O acidente aconteceu em Aquidauana, por volta de 9h30 da última quinta-feira (29).

Conforme informações policiais, as mulheres estavam em uma moto Honda CG Fan na Avenida Trindade, próximo a ponte nova, na divisa entre Aquidauana e Anastácio, quando o motorista do carro forçou uma ultrapassagem pela esquerda.

Com a ação, o retrovisor do carro bateu no guidão da moto e derrubou as mulheres. Após o acidente, o motorista fugiu.

As vítimas foram socorridas com escoriações pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Regional de Aquidauana.