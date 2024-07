Motorista de Hilux que atropelou casal na Ferroviários se apresenta à Polícia

Câmeras flagraram o acidente / Reprodução

Na última segunda-feira (15), um motorista de 40 anos apresentou-se na Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana. Um dia antes, ele havia colidido sua Toyota Hilux prata com veículos estacionados na Rua Duque de Caxias e atropelado um casal em uma motocicleta na Rua dos Ferroviários, em Aquidauana.

O fato começou quando a Hilux bateu em um VW Voyage e em um Renault Clio na Rua Duque de Caxias, continuando a trafegar na contramão. Ao entrar na Rua dos Ferroviários, o motorista colidiu com outros veículos estacionados e atingiu um casal que estava em uma motocicleta.

Assista o vídeo

Local do acidente:





O casal sofreu várias escoriações e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Regional de Aquidauana. A motocicleta, que havia sido furtada em Campo Grande em 2022, foi levada para a delegacia. O motorista afirmou ter comprado o veículo em fevereiro deste ano, em Aquidauana, por R$ 3.500,00, via Pix.

Em entrevista, o Delegado Luís Fernando Domingos Mesquita informou que foram registrados dois Boletins de Ocorrência contra o motorista: um por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente, e outro apenas por fuga do local, quando bateu nos carros estacionados.

O delegado explicou que o motorista não foi detido por dois motivos: ausência de flagrante e por tratar-se de infrações de menor potencial ofensivo. No entanto, as investigações continuam. Foi instaurado um inquérito policial, que será devidamente instruído e encaminhado ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.