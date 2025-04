Motorista de MS é preso com 7,2 toneladas de maconha em caminhão

Caminhão e carga apreendidos / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), em ação conjunta com a FICCO/PR (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Paraná), apreendeu 7.202 quilos de maconha na manhã desta quarta-feira, 16, em Anaurilândia, no Mato Grosso do Sul. A droga teria como destino final o estado de Santa Catarina.

A abordagem ocorreu na divisa entre Mato Grosso do Sul e Paraná, durante uma operação da Delegacia da PRF de Dourados com o apoio do Núcleo de Operações Aéreas. Os agentes interceptaram um caminhão que transportava diversos fardos de maconha escondidos no reboque da carreta.

O motorista confessou ter carregado o entorpecente em Ponta Porã e afirmou que faria a entrega em Santa Catarina.

O condutor foi preso em flagrante. Ele, o caminhão e toda a carga apreendida foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Maringá (PR). As investigações seguem para identificar outros envolvidos na logística do tráfico.

