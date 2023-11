Motorista de ônibus é preso com meio quilo de cocaína em Anastácio

Ônibus aprendido / Ronald Regis / O Pantaneiro

Na madrugada de quarta-feira, dia 8, um motorista de 51 anos, morador em Taboão da Serra - SP, foi detido em uma ação conjunta entre o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e policiais militares de Santa Catarina, que estavam participando de uma operação em Mato Grosso do Sul.



A abordagem ocorreu no trevo de Anastácio, na BR 262, quando o ônibus, vindo de Corumbá e destinado a São Paulo com passageiros bolivianos, foi parado para fiscalização. Durante a vistoria, os agentes notaram algo suspeito no painel do veículo.



Cerca de meio quilo de uma substância com aparência de cocaína, embalada em sachês, estava visível a olho nu. O material também exalava um aroma característico de produtos para banheiro. O motorista foi imediatamente detido em flagrante.



O condutor afirmou que se tratava de um produto de limpeza para o banheiro do ônibus. No entanto, o exame preliminar realizado pelas autoridades confirmou que a substância era, de fato, cocaína.