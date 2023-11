Motorista de Vectra morre após bater de frente com carreta

Polícia investiga acidente / Divulgação

Motorista de 55 anos, morreu em um acidente, na cidade de Japorã, ao bater de frente contra uma carreta, na MS-386. O acidente aconteceu no último domingo (26), por volta das 15h.

Segundo informações do Midiamax, o homem dirigia um Vectra pela rodovia e invadiu a pista contrária, sendo que vinha um caminhão na outra mão da rodovia.

O caminhoneiro ainda tentou desviar, mas, o motorista estava em zigue-zague e acabou batendo frontalmente contra a carreta. Os dois veículos tiveram a frente destruída, e o motorista do Vectra morreu no local do acidente.

As informações são de que a vítima tinha passado o dia bebendo e estaria embriagado. O caminhoneiro não teve ferimentos.