Motorista destrói carro após atropelar e matar anta na BR-267 em Jardim

Reprodução MS News

Um carro ficou com a frente destruída após atropelar uma anta na BR-267, em Jardim.

O fato aconteceu na noite de quinta-feira, 21.

Conforme o Jardim MS News, o condutor do veículo que seguia pela rodovia quando o animal cruzou a via e foi atropelado. Com a forte colisão o veículo ficou com a frente destruída e o animal acabou morrendo.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu a ocorrência, não houve vítimas que estavam no veículo.

Nesta mesma região outros acidentes já foram registrados envolvendo atropelamento de animais de grande porte.