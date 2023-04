Motorista é assassinado a tiros em São Gabriel do Oeste

A rota da Noticia

André Sebastião de Barros, de 56 anos, foi assassinado com pelo menos dois tiros no final da noite desta quarta-feira,26, na Avenida Castelo Branco, em São Gabriel do Oeste. A vítima foi encontrada dentro do seu veículo.

O veículo, Mitsubishi L200 estava no canteiro da avenida, ainda ligado, quando algumas testemunhas visualizaram a vítima sem os sinais vitais, acionando a Polícia Militar.

Segundo o site A Rota da Notícia, ao chegar no local, os militares viram que a vítima tinha recebido ao menos dois disparos, sendo um no coração e outro na boca, enquanto um terceiro tiro acertou o interior do veículo.

Ainda conforme o portal, a suspeita é que a vítima tenha sido atraída para o local e executada. André trabalhava com transporte de gado e havia marcado de se encontrar com uma pessoa que queria vê-lo pessoalmente.

A Polícia Civil foi acionada e deu início as investigações para encontrar o suspeito e entender a motivação do crime. A Perícia Científica de Coxim esteve no local também e o corpo foi encaminhado para o IMOL (Instituto Médico de Odontologia Legal) da cidade.