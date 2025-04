Motorista é autuado com carga de madeira ilegal na BR-163

O homem foi autuado e encaminhado à Polícia Judiciária local pela Polícia Militar / PRF

Na noite de segunda-feira, 31, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu uma carga ilegal de madeira durante uma operação de fiscalização na BR-163, em Campo Grande . O caminhão abordado transportava 50 m³ de madeira processada, mas, após verificação, os agentes constataram que a carga não possuía licença para o transporte.

Durante a fiscalização, os policiais descobriram que o motorista não havia cumprido as exigências para o transporte da madeira, como a devida autorização ambiental e os certificados de identificação necessários. A madeira, proveniente do estado do Mato Grosso, era nativa e estava sendo transportada sem a documentação apropriada.

A situação levou à intervenção da PMA (Polícia Militar Ambiental), que também identificou uma irregularidade adicional: o motorista estava transportando uma quantidade maior de madeira do que a indicada na nota fiscal. Diante da situação, o homem foi autuado e encaminhado à Polícia Judiciária local, onde responderá pelas infrações cometidas.