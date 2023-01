Motorista é preso após passar mão no corpo de criança de 11 anos

Motorista foi preso após ser acusado de abuso / Divulgação

Motorista, de 43 anos, foi preso após assediar uma criança de 11 anos em um parque aquático em Campo Grande.

Segundo o TopMídiaNews, o suspeito passou a mão nas nádegas da menina, que avisou a tia delegada.

Conforme relato da mulher, ela estava com o marido, duas filhas e dois sobrinhos no parque aquático quando as crianças saíram para brincar com seu marido.

Cerca de 1h depois, o pai foi comprar água e picolé para as crianças e a filha e a sobrinha da comunicante foram brincar em um tobogã. As meninas retornaram e contaram que um homem havia apalpado as nádegas da sobrinha.

Ainda segundo o site, o responsável procurou o agressor e chamou a segurança do parque. Interrogado, o homem informou ser motorista de carga e contou que havia chegado ao parque às 10h com um amigo. Nada mais foi informado sobre o caso.