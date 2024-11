Motorista é preso com 1,8 tonelada de maconha em Porto Murtinho

Prisão em conjunto / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Polícia Militar apreenderam 1.800 kg de maconha e recuperaram uma caminhonete, na madrugada desta sexta-feira (1°), em Porto Murtinho.

Os policiais fiscalizavam na BR-267, quando deram ordem de parada a uma Chevrolet/S10. O condutor não parou e iniciou fuga. Durante o acompanhamento tático, o motorista da caminhonete abandonou o veículo e tentou fugir a pé, porém foi alcançado e detido.

No S10 as equipes encontraram os tabletes de maconha e descobriram que as placas utilizadas eram falsas. A caminhonete possuía registro de roubo/furto. O preso não deu informações de origem ou destino da droga.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.