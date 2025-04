Motorista é preso com 25 kg de cocaína na BR-262

Carga apreendida / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 25,8 kg de cocaína, na tarde de segunda-feira, 7, na BR-262, em Água Clara. O motorista preso levaria carga até Minas Gerais.

Os policiais fiscalizavam a rodovia, quando abordaram um Chevrolet/Prisma. O condutor demonstrou nervosismo durante a fiscalização. Durante a vistoria no veículo, a equipe descobriu um compartimento oculto no painel do carro, dentro, estavam os tabletes de cocaína.

O motorista disse ter pegado o veículo com a droga em Campo Grande e que viajaria até Juiz de Fora (MG). Ele foi preso e encaminhado à Polícia Civil em Água Clara, juntamente com a droga.