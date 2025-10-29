Motorista é preso com 318 kg de maconha na BR-262

Condutor tentou fugir após ordem de parada e dirigia veículo furtado com mandado de prisão em aberto
Droga apreendida na fiscalização / PRF
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 318 quilos de maconha nesta terça-feira (28) em Água Clara. Um homem foi preso durante a operação; ele tinha mandado de prisão em aberto e transportava a droga em um veículo furtado.
Os policiais fiscalizavam na BR-262 quando deram ordem de parada a um Fiat/Argo. O condutor desobedeceu e iniciou fuga, entrando no perímetro urbano do município. Houve acompanhamento tático até que o carro colidiu com outro veículo estacionado. O homem ainda tentou fugir a pé, mas foi detido.
No Fiat/Argo, os policiais encontraram grande quantidade de maconha. A equipe descobriu também que o motorista possuía um mandado de prisão em aberto e dirigia um veículo furtado em São Paulo desde outubro de 2024.
Segundo o suspeito, ele recebeu a droga em Campo Grande e pretendia levá-la até a divisa com São Paulo. Ele foi encaminhado à Polícia Judiciária local, juntamente com o veículo e a droga apreendida.
