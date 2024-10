Motorista é preso com 601 kg de maconha em Dourados

Carro e carga apreendidos / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 601 kg de maconha e recuperou um veículo, na noite desta segunda-feira, 28, em Dourados.

Os policiais realizavam deslocamento quando tentaram abordar um Chevrolet/Onix. O condutor não parou e iniciou fuga em alta velocidade, ultrapassando em locais proibidos e colocando em risco os outros usuários da rodovia.

Em local que não colocasse em risco os demais condutores foram realizados disparos em direção aos pneus do veículo, mesmo com os pneus vazios, o condutor seguiu em fuga até colidir com o canteiro central na avenida Presidente Vargas.

O motorista foi preso. No carro foram encontrados os tabletes de maconha e descoberto que o automóvel possuía registro de roubo/furto em São Gonçalo (RJ).

O preso declarou ter vindo do Rio de Janeiro até a fronteira e recebido o ilícito para o transporte até Campo Grande.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Dourados.