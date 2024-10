Motorista é preso com carga de 206 kg de maconha em Nova Andradina

Carga apreendida / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 206 kg de maconha e recuperou um veículo, na manhã de terça-feira (15), em Nova Andradina. Os policiais fiscalizavam na BR-376, quando avistaram um Honda/Fit e realizaram consulta às placas, descobriram que o veículo possuía registro de roubo/furto em Santa Catarina, desde o último domingo (13).

Foi dada ordem de parada ao condutor, mas ele não obedeceu e iniciou fuga. Durante a fuga, o motorista seguiu em alta velocidade, colocando em risco os outros usuários da rodovia, e ao entrar no perímetro urbano de Nova Andradina, colidiu com um Fiat/Uno que estava parado em um semáforo.

Com o apoio de equipes do SAMU e Polícia Militar, o condutor do Honda/Fit e três ocupantes do Fiat/Uno foram encaminhados para atendimento no Hospital Regional.

No Honda/Fit foram encontrados 206,3 kg de maconha. O preso disse que levaria a droga de Amambai para Londrina (PR).

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.