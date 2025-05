Motorista é preso com uma tonelada de maconha em Sidrolândia

Carro apreendido / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 1.093 quilos de maconha na madrugada desta sexta-feira, 23, em Sidrolândia, região central de Mato Grosso do Sul. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina na BR-060.

De acordo com a PRF, os agentes deram ordem de parada a um veículo Chevrolet Agile, mas o motorista desobedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade. Foi realizado um acompanhamento tático até que o condutor abandonou o carro e tentou escapar a pé por uma área de mata.

Com o apoio da Polícia Militar de Sidrolândia, o homem foi localizado, preso e conduzido à delegacia. No interior do veículo foram encontrados diversos fardos de maconha, totalizando mais de uma tonelada da droga.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Sidrolândia, que ficará responsável pelas investigações.

