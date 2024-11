Motorista é preso embriagado no bairro Alto em Aquidauana

Motorista estava em zigue-zague pela Rua Geovani Toscano de Brito / Arquivo/ O Pantaneiro

No último domingo, 10, um motorista foi preso em Aquidauana após ser flagrado dirigindo embriagado no Bairro Alto. A equipe policial, que se deslocava para atender uma ocorrência na Vila Paraíso, avistou um Fiat Uno, de cor prata, trafegando em zigue-zague pela Rua Geovani Toscano de Brito. O veículo, que saia constantemente da pista e se aproximava da calçada, chamou a atenção dos policiais, que decidiram realizar a abordagem.

O condutor, de 48 anos, se recusou a sair do carro quando solicitado, sendo necessário o uso de voz enérgica para que ele descesse do veículo. Durante a abordagem, o rpaz apresentou claros sinais de embriaguez, como olhos avermelhados, dificuldade para falar e problemas de equilíbrio. Foi oferecido a ele o teste do etilômetro, que foi recusado.

Diante da recusa, foi registrado o TCACP (Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora) e o veículo foi liberado a outro motorista habilitado. O condutor foi então encaminhado para a Delegacia de Anastácio, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência e as providências cabíveis foram tomadas. Não houve necessidade de uso de algemas, e o suspeito foi apresentado sem lesões corporais.

As medidas administrativas de trânsito também foram adotadas pela equipe do GETAM.