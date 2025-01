Motorista embriagada atropela PM e esposa em Aquidauana

Retrovisor do carro da autora / Divulgação

Na noite de ontem, 17, um grave atropelamento mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na Rua Bichara Salameni, em Aquidauana. A

O policial militar estava treinando corrida com sua esposa quando foi atingido por um veículo. A motorista fugiu do local sem prestar socorro.

O atropelamento ocorreu por volta das 20h30min, próximo à antiga Escola Estadual Nizalina Pontes Lemos.

De acordo com testemunhas, um Volkswagen Gol branco, que seguia no mesmo sentido que o casal, atingiu o homem, que foi arremessando-o ao solo. Ele sofreu fratura na clavícula e já está em casa se recuperando. Já sua esposa teve ferimentos leves.

A Polícia Militar encontrou no local uma capa de retrovisor, que se desprendeu do veículo durante o impacto.

Com base nas informações repassadas pela esposa da vítima, diversas guarnições iniciaram diligências. O veículo foi localizado na Rua Aniceto Rondon, onde a condutora, identificada, foi abordada.

O carro apresentava sinais claros de envolvimento no acidente, incluindo danos no para-brisa e no retrovisor.

Questionada, ela admitiu ter causado o atropelamento, alegando que utilizava o celular no momento do acidente e não percebeu a presença do pedestre.

Ela também confessou ter ingerido bebida alcoólica – um latão de cerveja por volta das 18h.

Ela apresentava sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico, fala pastosa e olhos avermelhados. No entanto, recusou-se a realizar o teste do bafômetro.

Além disso, a checagem revelou irregularidades no licenciamento do veículo. A condutora foi encaminhada, ilesa, à Delegacia de Polícia de Aquidauana para as providências cabíveis.

Já a vítima foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros e levada para atendimento médico.