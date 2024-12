Motorista embriagada bate em árvore na Av. Pantaneta

Você Repórter

Na madrugada de hoje, 19, por volta da 1h30, a Polícia Militar de Aquidauana atendeu um acidente de trânsito na Avenida Pantaneta, na Praça Tereré.

A condutora do veículo, de 39 anos, perdeu o controle da direção e colidiu com uma árvore localizada no canteiro central da avenida.

Conforme o boletim policial, a operação foi acionada via 190 para atender à ocorrência.

No local, a motorista informou que estava habilitada e negou ter consumido bebida alcoólica. Entretanto, ao ser convidada a realizar o teste do etilômetro, ela recusou.

Perante a recusa, foi lavrado um termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, conforme previsto na legislação de trânsito.

Não houve relatos de ferimentos graves, e as medidas administrativas foram empregadas pelas autoridades.