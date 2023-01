Motorista embriagado bate em motociclista, quase atropela criança e invade autoescola

Carro invadiu a entrada da / (Foto: Reprodução)

O motorista de um Fiat Uno bateu em um motociclista, atropelou uma criança e invadiu uma autoescola na Rua Santana, no Centro de Bonito, na noite de sábado (28). O homem de 42 anos foi preso em flagrante por dirigir embriagado.

Conforme o boletim de ocorrência, o condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que constatou 0,93 miligramas de álcool por litro no sangue. Imagens do circuito de segurança da autoescola flagrou o momento do acidente, quando o homem bate no motoentregador, tenta desviar e acaba atropelando pessoas que estavam sentadas em frente ao estabelecimento.

A criança brincava ao lado de um banco quando é atingida, chega a ser arrastada para dentro da loja e se levanta chorando. Outras duas pessoas foram socorridas e levados ao hospital da cidade.

Ele foi autuado em flagrante por dirigir com capacidade psicomotora alterada e por lesão corporal grave. O motorista ainda deve passar por audiência de custódia na Justiça, para definir se ficará preso esperando ou em liberdade durante o andamento do processo.