Motorista embriagado é encaminhado à delegacia após acidente em Aquidauana

Fachada da 1° Delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro

Na madrugada de domingo, 11, a Polícia Militar de Aquidauana foi acionada para atender uma ocorrência de embriaguez ao volante.

No local, equipe do Corpo de Bombeiros estava atendendo o acidente, onde o motorista de 26 anos estava se recusando a receber atendimento.

Questionado, o motorista do WV Gol, de cor vermelha, relatou que estava em deslocamento pela via, vindo do município de Anastácio e ao realizar uma pequena curva saindo da ponte velha, bateu o veículo contra o poste de iluminação.

Ele estava com forte odor etílico e questionado, contou ter ingerido bebida alcoólica no evento denominado Encontro de Relíquias realizado no município de Aquidauana.

Convidado a realizar o teste do bafômetro, mas o equipamento apresentou defeito.

Diante dos fatos, o autor foi encaminhado à delegacia de polícia de Aquidauana.