Motorista embriagado é indiciado por homicídio após morte de criança na MS-450

O motorista perdeu o controle do veículo / Divulgação

Na madrugada de domingo, dia 9, um trágico acidente na rodovia MS-450, próximo ao Distrito Camisão, em Aquidauana, deixou uma criança morta e uma mulher ferida.

Segundo a ocorrência policial, o acidente ocorreu por volta das 2 horas da madrugada, quando uma família estava retornando de uma festa junina na Furna dos Baianos II, em Fiat Bravo. Equipes do Corpo de Bombeiros e Policia Militar foram acionadas. Populares que passavam pela rodovia também prestaram auxílio às vítimas.



O acidente resultou na morte de uma criança de 2 anos. Além disso, uma mulher foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde da região.

Carro bateu em uma árvore - Foto: Divulgação

Relato do Pai da Criança



No Hospital Regional de Aquidauana, para onde foram levadas as vítimas do acidente, a equipe de plantão da Polícia Civil entrou em contato com o pai da criança, de 29 anos.

Em entrevista preliminar para Delegada Isabelle Sentinello, o pai relatou que estava acompanhado da filha, da esposa, que é mãe da criança e de um motorista de 22 anos, na festa. Ele informou que todos estavam consumindo bebidas alcoólicas e saíram do local por volta das 2 horas da manhã em direção a Aquidauana.

O motorista, proprietário do veículo, estava dirigindo no momento do acidente, que ocorreu a cerca de 5 km de Camisão. Segundo o Pai da criança, o motorista perdeu o controle do veículo, que capotou. Somente o motorista e o pai estavam usando cinto de segurança, mas sua esposa e filha estavam no banco de trás sem o equipamento de segurança.

Após o capotamento, o pai foi o primeiro a sair do veículo e ajudou sua esposa e filha a deixarem o carro.

Ainda segundo o pai, a criança foi encaminhada em um carro de terceiros enquanto a esposa e motorista permaneceram no local aguardando socorro.

Ao chegar ao hospital, ele foi informado de que sua filha já havia morrido. Pouco tempo depois, a ambulância chegou trazendo a esposa e motorista, mas os enfermeiros relataram que o condutor do carro fugiu do local enquanto a mãe da criança era atendida.

O pai forneceu possíveis locais onde o motorista poderia estar, logo, os polícias iniciaram imediatamente as diligências para encontrá-lo.

Motorista foi indiciado por homicídio culposo



A equipe policial se deslocou primeiro até a academia do motorista, que estava fechada e aparentemente vazia.

Em seguida, foram até a residência da mãe, que informou que ele não estava lá e, possivelmente, estaria na casa de um amigo. Na casa do amigo, a polícia conseguiu localizar e prender o condutor.

Bebidas alcoólicas foram encontradas no veículo - Foto: Divulgação

Na delegacia, foi oferecido o teste do bafômetro, mas ele recusou a fazê-lo. Um médico legista foi acionado para realizar um exame clínico e verificar a embriaguez do motorista.

O motorista vai responder pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.



Ao O Pantaneiro, a Delegada Isabelle Sentinello disse que as investigações continuam e já foram repassados todos os procedimentos ao delegado responsável, que continuará a acompanhar o caso.