Motorista é conduzido à delegacia após acidente por dirigir alcoolizado

Motorista estava embriagado / Divulgação

Um incidente grave ocorreu no último sábado, dia 27, na rodovia BR-262, em Anastácio, envolvendo um motorista de 31 anos que foi flagrado dirigindo sob efeito de álcool. O acidente resultou na sua condução à delegacia local.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada ao local do acidente, onde encontraram o motorista envolvido. Ao submetê-lo ao teste do bafômetro, os policiais constataram um nível de álcool no organismo equivalente a 0,71 miligramas por litro de ar expelido.

O condutor admitiu ter consumido bebidas alcoólicas ao longo do dia na cidade de Campo Grande, antes de iniciar sua viagem até Aquidauana. Ele revelou ter ingerido tanto cerveja quanto bebidas destiladas antes de se colocar ao volante para a viagem solitária.

Durante a abordagem policial, o motorista queixou-se de dores, sendo então encaminhado ao Hospital de Aquidauana para receber atendimento médico. Após os procedimentos necessários, ele foi conduzido à delegacia local, onde o boletim de ocorrência foi registrado.

Este caso serve como um lembrete contundente dos perigos associados à combinação de álcool e direção. Dirigir sob influência de substâncias intoxicantes coloca não apenas o motorista em risco, mas também todos os outros usuários da via pública. A PRF e outras autoridades policiais continuam vigilantes para garantir a segurança nas estradas e prevenir tragédias como essa.