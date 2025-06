Bafômetro acusou 1,06 mg/L, quando o mínimo permitido é de 0,04 mg/L por litro no ar expelido dos pulmões (Foto Ilustração)

Há quem pense que o município de Aquidauana é uma cidade sem lei, e acaba se dando mal. Um motorista embriagado dirigia uma caminhonete na contramão de direção, foi para cima da viatura da Polícia com seu veículo, não respeitou a ordem de parar por diversas vias, estava com munições e sem porte legal, e ainda, por cima, não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A ocorrência foi registrada às 18h42 do último domingo (15), em área central do município. Em pleno domingo, E.G.S., dirigia uma Toyota pela Rua Praça Nossa Senhora da Conceição, ao lado da Igreja Matriz, e ao ver as luzes intermitentes da viatura policial, foi pra cima.

A guarnição estranhou e, imediatamente, emitiu voz de parada com sinais sonoros. O condutor não obedeceu e iniciou fuga. A equipe realizou acompanhamento tático, sendo dada, por repetidas vezes, ordem de parada com mais sinais sonoros.

A abordagem só aconteceu na Rua João de Almeida Castro, em frente ao número 681. O condutor foi identificado e, ao ser questionado sobre os documentos obrigatórios, especialmente a CNH, informou que não possuía habilitação e acrescentou que havia consumido duas latas de cerveja.

Alegou que não percebeu a presença da viatura no momento em que trafegava pela contramão. Eram visíveis os sinais de ingestão de bebida alcoólica, como hálito etílico, olhos avermelhados e certa dificuldade de equilíbrio.

Diante desses indícios, ele foi convidado a realizar o teste de alcoolemia. Concordou e o etilômetro 1,06 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. A Polícia encontrou quatro munições calibre 22 intactas em seu bolso.

No Brasil, o limite permitido pelo bafômetro, para não ser considerado crime de trânsito, é de 0,04 mg/L de ar expelido pelos pulmões. Se o resultado for igual ou superior 0,34 mg/L, o motorista pode ser preso.

Diante da situação, o detido foi informado sobre seus direitos constitucionais, recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Aquidauana, sem lesões corporais e, tão pouco, foi necessário o uso de algemas.

Em virtude das irregularidades na documentação, o veículo foi recolhido ao pátio da Ciretran de Aquidauana. No interior da caminhonete havia gêneros alimentícios, que permaneceram no veículo, já que o condutor se recusou a providenciar alguém para fazer a retirada dos mantimentos.