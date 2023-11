Motorista embriagado e sem CNH derruba muro na Nova Aquidauana

Polícia Militar atendeu ocorrência / Ronald Regis / O Pantaneiro

Um jovem de 26 anos foi socorrido até o hospital de Aquidauana, na terça-feira, 21, após se envolver em um acidente entre a Avenida Mato Grosso do Sul e Rua Nega dos Reis. O motorista estaria embriagado quando perdeu o controle e derrubou o muro de uma residência.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista saia da avenida e perdeu o controle da direção ao fazer conversão para a rua. Ele bateu e derrubou cerca de três meses da construção.

A equipe encontrou latas de cerveja cheias e vazias no interior do Fiat Uno. Ele foi levado para o hospital com ferimentos.

O condutor confirmou que ingeriu 10 latas de bebida alcoólica. O morador da casa prestou depoimento e disse que deseja ingressar com medida administrativa para reparar os danos.