Motorista embriagado envolvido em acidente que matou mulher é liberado

Caminhonete ficou destruída / G1

O motorista, de 47 anos, da caminhonete S10 investigado por se envolver no acidente que matou a motociclista Marlene dos Santos Machado Vieira, de 57 anos, foi liberado com tornozeleira eletrônica. O acidente aconteceu na noite de sábado, 27, no bairro Rita Vieira, em Campo Grande.

“O autor foi preso em flagrante e não foi arbitrada fiança. O autor foi liberado com monitorização eletrônica, após audiência de custódia. O caso está em investigação pela 4ª Delegacia de Polícia Civil”, comunicou a polícia em nota, nesta segunda-feira, 29.

A colisão aconteceu na Rua Darwin Doladina. A moto Biz e o corpo da vítima foram arremessados para o canteiro central.

A dinâmica do acidente continua sendo investigado.