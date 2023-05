Motorista fica presa às ferragens ao tombar carro na MS-450 em Camisão

Vídeo foi levada ao HR de Aquidauana / Fotos: João Éric / O Pantaneiro

Uma motorista de 55 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Militar nesta terça-feira, 23, após tombar o Honda HR-V na MS-450, distrito de Camisão, em Aquidauana. A vítima ficou presa ás ferragens, enquanto o veículo soltava fumaça.

Segundo a polícia, o acidente aconteceu por volta das 6h20. Um morador presenciou a colisão próximo à ponte do Córrego do Morcego, a 500 metros do Grupamento da PM. A mulher pedia socorro e o veículo estava com a ignição ligada, soltando fumaça.

A vítima ficou presa às ferragens, sendo retirada pela janela do motorista, com ferimentos na cabeça, mas consciente e orientada. Foi prestado os primeiros socorros, em seguida ela foi levada para Hospital Regional de Aquidauana.

Aos socorristas, ela disse que perdeu o controle da direção. Também foi feito o controle do trânsito no local pela Polícia Rodoviária Estadual.