Motorista morre ao bater violentamente contra trator na BR-463

Um grave acidente, envolvendo um trator e um carro de passeio, deixou uma pessoa morta durante o final da madrugada desta terça-feira (10), na BR-463, entre as cidades de Dourados e Ponta Porã.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo Dourados News, o Fiat Pálio seguia sentido Ponta Porã/Dourados, quando próximo do trevo que dá acesso à Laguna Carapã, bateu em um pneu do trator que estava acoplado a uma carreta com adubo.

O motorista do carro, identificado até o momento como Ayron, acabou morrendo ainda no local, antes da chegada das equipes de socorro. O Corpo de Bombeiros informou ao site do interior que o veículo estava carregado com mercadorias contrabandeadas do Paraguai.

Além do socorro, equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da Perícia Técnica foram até o local para atender a ocorrência.