Motorista morre em capotamento na BR-419 perto da ponte do Pirainha 

Veículo saiu da pista, voou sobre ribanceira de três metros e foi parar cerca de 50 metros mato adentro
Eco Esport foi parar no matagal, distante cerca de 50 metros do local de onde saiu da pista / (Foto Ryan Santos/ O Pantaneiro)
Um veículo modelo Eco Esport de cor vermelha, foi avistado dentro de um matagal na manhã desta sexta-feira, na margem da BR-419, que liga o município de Aquidauana até a BR-163, cerca de 12 quilômetros antes do município de Rio Verde de Mato Grosso/MS.
Populares que estavam no interior de um ônibus, conseguiram avistar o veículo devido à altura em que estavam viajando. O alerta foi dado e confirmado por vários passageiros. O Corpo de Bombeiros foi comunicado às 7h30.
No local, foi encontrado o corpo de uma vítima fatal presa as ferragens. Imagens fortes no acidente, considerado muito violento pelas autoridades policiais que estiveram no local atendendo a ocorrência. O corpo é de um homem, que trajava bermuda no momento da ocorrência, com uma tatuagem grande na costela.
As primeiras informações são de que a identificação da vítima é Eduardo Aparecido da Silva. Além do Corpo de Bombeiros, equipes da Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Rodoviária Federal e carro funerário, também estiveram no local.
O carro estava sendo conduzindo no sentido Aquidauana/Rio Verde de Mato Grosso/MS, na via direita, mas atravessou a pista, saltou uma ribanceira de quase 3 metros de altura e continuou descontrolado até ser contido por uma cerca de arame liso, dentro de um matagal.
A distância do local de onde saiu da pista até onde parou, é de cerca de 50 metros. Pelo caminho, o Eco Esport foi sendo despedaçado, com várias peças soltas ao longo do trajeto, inclusive uma das rodas e parte dos vidros das janelas.
O acidentes aconteceu há, exatos, 34 quilômetros do asfalto da saída de Aquidauana para a BR-419. Na região, apenas fazendo e as belas imagens da morraria da Serra de Maracaju, além da ponte do Pirainha, cerca de dois quilômetros distantes.
Polícia
Operação contra violência doméstica tem prisões e buscas em Campo Grande
Operação combate violência contra mulheres e mobiliza 50 mil agentes
Ex-ministra das Mulheres realiza palestra na Capital contra a violência
Sorte
Números sorteados foram: 14 - 23 - 30 - 32 - 38 - 48
Gratuito
O Novo Olhar oferece um acompanhamento mais individualizado, respeitando as diferentes realidades e vivências dos alunos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS