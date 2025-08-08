Acessibilidade

08 de Agosto de 2025 • 15:37

BR-419 

Motorista morre em capotamento na BR-419 perto da ponte do Pirainha 

Veículo saiu da pista, voou sobre ribanceira de três metros e foi parar cerca de 50 metros mato adentro

Ademar Cardoso

Publicado em 08/08/2025 às 11:23

Eco Esport foi parar no matagal, distante cerca de 50 metros do local de onde saiu da pista / (Foto Ryan Santos/ O Pantaneiro)

Um veículo modelo Eco Esport de cor vermelha, foi avistado dentro de um matagal na manhã desta sexta-feira, na margem da BR-419, que liga o município de Aquidauana até a BR-163, cerca de 12 quilômetros antes do município de Rio Verde de Mato Grosso/MS.

Populares que estavam no interior de um ônibus, conseguiram avistar o veículo devido à altura em que estavam viajando. O alerta foi dado e confirmado por vários passageiros. O Corpo de Bombeiros foi comunicado às 7h30.

No local, foi encontrado o corpo de uma vítima fatal presa as ferragens. Imagens fortes no acidente, considerado muito violento pelas autoridades policiais que estiveram no local atendendo a ocorrência. O corpo é de um homem, que trajava bermuda no momento da ocorrência, com uma tatuagem grande na costela.

Equipes de diversas unidades policiais estiveram no local para atendimento da ocorrência (Foto Ryan Santos)

As primeiras informações são de que a identificação da vítima é Eduardo Aparecido da Silva. Além do Corpo de Bombeiros, equipes da Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Rodoviária Federal e carro funerário, também estiveram no local.

O carro estava sendo conduzindo no sentido Aquidauana/Rio Verde de Mato Grosso/MS, na via direita, mas atravessou a pista, saltou uma ribanceira de quase 3 metros de altura e continuou descontrolado até ser contido por uma cerca de arame liso, dentro de um matagal.

A distância do local de onde saiu da pista até onde parou, é de cerca de 50 metros. Pelo caminho, o Eco Esport foi sendo despedaçado, com várias peças soltas ao longo do trajeto, inclusive uma das rodas e parte dos vidros das janelas.

O acidentes aconteceu há, exatos, 34 quilômetros do asfalto da saída de Aquidauana para a BR-419. Na região, apenas fazendo e as belas imagens da morraria da Serra de Maracaju, além da ponte do Pirainha, cerca de dois quilômetros distantes.

Veja o vídeo:

