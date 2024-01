Motorista morre em colisão na BR-163

Trecho ficou interditado / Campo Grande News

José Domingos Gaudêncio, de 43 anos, morreu na noite de sábado, 20, após colidir com um carro na BR-163, em Campo Grande. Quatro pessoas foram socorridas com ferimentos.

O motorista estava sozinho quando colidiu contra um Volkswagen Gol. Os ocupantes foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros em estado grave. José morreu na hora.

Por enquanto, não há informações sobre as circunstâncias do acidente. Segundo o site Campo Grande News, a pista estava molhada no momento do acidente.