Motorista morta em acidente com carreta tinha 29 anos e era servidora pública

Golf ficou destruído / Corpo de Bombeiros

A motorista do carro Golf, morta em acidente com carreta de minério na tarde de ontem (28), foi identificada como Liz Saletti Kusisin, de 29 anos. Ela era servidora pública da Agenfa.

O motorista da carreta foi identificado como Vanderlei, mas ele ainda não foi localizado. Isso porque, a carga de minério acabou caindo em cima da cabine, dificultando a retirada do caminhoneiro.

O Corpo de Bombeiros de Aquiduana não confirma o óbito porque eles ainda não acessaram a cabine. Por isso, só após os trabalhos de retirada do minério e da perícia, pode constatar se Vanderlei está preso às ferragens.

Acidente

Dois veículos, sendo um carro e um caminhão teriam colidido na Rodovia BR-262, entre os km 615 e 616, resultando em duas vítimas fatais.

De imediato foi acionada a Polícia Científica e também se deslocou ao local, uma equipe da Polícia Civil formada pela autoridade policial.

Com a batida, o Golf parou no barranco à margem direita da via (sentido Corumbá) e do outro lado (esquerdo, sentido Miranda) um caminhão com semi-reboques carregados de minério.

Ainda de Liz, que dirigia o Golf, dois passageiros foram retirados do carro por terceiros e encaminhados ao hospital municipal de Miranda. Um homem e uma mulher

No boletim de ocorrência, consta a informacao da morte do caminhoneiro. Diz ainda que com a colisão, a carreta pegou fogo.