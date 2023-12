Motorista perde controle de direção e colide carro em árvore

Divulgação

Motorista de um carro perdeu o controle de direção e colidiu o veículo em uma árvore, na BR-419, a aproximadamente 20 km do rio Taboco, em Aquidauana.

O acidente aconteceu na noite de domingo (17). No local, foi constatado choque carro com uma árvore e três vítimas, sendo três homens, dois de 41 anos e um de 49 anos.

As vítimas estavam conscientes e não apresentavam ferimentos graves, alguns hematomas e queixas de dores, apenas o passageiro de 49 anos reclamava de fortes dores no quadril e tórax.

Equipe do Corpo de Bombeiros realizou as medidas de primeiros socorros e transportou as vítimas até o Pronto Socorro de Aquidauana, onde ficaram aos cuidados médicos. A PRF esteve no local para os procedimentos cabíveis.