Motorista pula de carro em movimento para escapar de assalto em Corumbá

Delegacia de Corumbá

Um motorista de aplicativo, de 29 anos, passou por momentos de terror na madrugada deste domingo (5), em Corumbá, quando foi alvo de um assalto. O caso aconteceu após ele aceitar uma corrida solicitada por um homem em frente a um salão de eventos, na parte alta da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, o passageiro alegou que precisava levar um amigo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pois ele estaria passando mal. Ao chegar ao local indicado, um segundo indivíduo embarcou no veículo. Pouco depois, os dois anunciaram o assalto. Um deles, que simulava estar doente, portava uma faca e encostou a arma na costela do motorista, segundo o Diário Corumbaense.

Os criminosos ordenaram que o motorista seguisse em direção ao aterro sanitário, conhecido como “lixão”, e começaram a questioná-lo sobre a presença de câmeras e rastreadores no veículo. O motorista informou que não havia nenhum dispositivo de segurança instalado.

Durante o trajeto, enquanto o homem armado se distraía e o outro vasculhava o porta-luvas, a vítima aproveitou a oportunidade e saltou do carro em movimento. O veículo continuou avançando sozinho, já que a chave de presença permaneceu com o motorista, impossibilitando que os ladrões fossem muito longe.

O motorista retornou ao local onde o assalto teve início e pediu ajuda a outros motoristas de aplicativo. Juntos, foram até o ponto onde o veículo foi abandonado com as portas abertas. Apesar de recuperar o carro, a vítima teve a carteira com todos os seus documentos roubada.

O homem forneceu a descrição dos assaltantes à polícia. O primeiro era de estatura baixa, moreno, vestia uma regata verde e bermuda preta, aparentando ter entre 25 e 27 anos. Já o segundo, magro e alto, vestia uma camiseta vermelha, calça comprida e chinelos, com idade estimada entre 25 e 30 anos.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, e a polícia investiga o crime. Nas proximidades do local, não há câmeras de vigilância.